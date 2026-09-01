Ты станешь ювелирным дизайнером и создашь аксессуары, которые идеально дополнят твой образ или станут душевным подарком для твоего близкого человека. В твоём распоряжении — палитра бисера и профессиональная фурнитура. Ты сможешь сделать обвес, который будет радовать тебя ещё долго. Мастер покажет разные виды плетения и способы сборки. Тебя научат гармонично сочетать оттенки и фактуры, чтобы украшение выглядело дорого и стильно. Ты узнаешь, как правильно крепить замочки, работать с кримпами и делать украшение долговечным. Все материалы и напитки включены в стоимость. Умения не требуются. В программе напитки: сидр, медовуха, лимонады и небольшие снеки. Отпуск алкогольной продукции осуществляется только лицам старше 18 лет; для лиц младше 18 лет дегустация безалкогольного сидра и лимонадов нашего производства. Продолжительность: ~ 1–1,5 ч. Количество мест — всего 15.