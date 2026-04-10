Хочется верить
Пространство Миратея, 16-я линия Васильевского острова, 7
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Хочется верить в хорошее. Что болезнь отступит, что проходных баллов хватит, что в этот раз — точно получится. В медицину, в институт брака и семьи. Хочется верить картам таро и науке, и чтобы это между собой не спорило. Хочется верить в себя, и в людей тоже хочется. А если обманули, хочется верить, что это не правда. Хочется верить в любовь. Хочется верить в то, что есть что-то большее, чем всё это. И оно доброе даже к тем, кто не особо верит. Плейбэк (playback) — современное направление импровизационного театра, где сценаристом выступает зритель, а пьесой — рассказанная им история. Без подготовки, в моменте, актёры и музыкант проживают эту историю на сцене, возвращая рассказчику цельное произведение искусства его авторства. Часто результатом такого обмена становится невероятный чувственно- эмоциональный опыт, переживаемый глубоко и лично.
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