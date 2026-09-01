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Кино + гончарка: обвесы под «Сбежавшую Невесту»

Белая гончарная, Нагатинская улица, 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, действие которого разворачивается в маленьком американском городе/Нью-Йорке на фоне желтеющих клёнов и уютных закусочных. Всё это на экране, а чудесный мастер по гончарному делу, который перед мастер-классом всё объяснит и расскажет, а также будет сопровождать на каждом этапе, лекция о кино перед от киноведа, горячий чай и конечно же сама лепка. На лекции перед фильмом расскажут про историю ромкомов, типичные пары и как пришли к современному образу любви.

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