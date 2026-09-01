Давай честно: ты скучаешь не по логарифмам. Ты скучаешь по тому состоянию, когда твоя главная драма — выяснить, на каком этаже у того самого парня из 10 «Б» сегодня физика. Это будет не та школа, где тебя отчитывали за внешний вид, а в ту, о которой все мечтали: с вечеринками в спортзале, но без училки по химии. Пора вспомнить, какого это. Полную программу можно посмотреть по кнопке «Купить билет». В стоимость входит: — Проживание — Трёхразовое питание — Трансфер — Фирменный мерч — Все напитки (алкогольные, безалкогольные, кофе) — Насыщенная программа развлечений и полное погружение в ностальгию!