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Обратно в школу

База отдыха «Журавушка»

Начало:

Завершение:

27500₽
Возраст 18+

Про событие

Давай честно: ты скучаешь не по логарифмам. Ты скучаешь по тому состоянию, когда твоя главная драма — выяснить, на каком этаже у того самого парня из 10 «Б» сегодня физика. Это будет не та школа, где тебя отчитывали за внешний вид, а в ту, о которой все мечтали: с вечеринками в спортзале, но без училки по химии. Пора вспомнить, какого это. Полную программу можно посмотреть по кнопке «Купить билет». В стоимость входит: — Проживание — Трёхразовое питание — Трансфер — Фирменный мерч — Все напитки (алкогольные, безалкогольные, кофе) — Насыщенная программа развлечений и полное погружение в ностальгию!

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