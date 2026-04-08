Проект скульптора Александра Рукавишникова. На одной площадке он объединил сразу несколько форматов: кафе, галерею с выставкой собственных работ и творческую художественную мастерскую. В обстановке первого этажа — антикварные буфеты, кожаные диваны, винтажные хрустальные люстры, рояль, подвесной катер. Второй этаж галерея с монументальными композициями и скульптурными портретами вдоль стен. Центральным элементов всего кафе стала горка, по которой можно спуститься со второго этажа. Особого внимания заслуживает отдельный кабинет «Пульхерия Ивановна». Интерьер зала стилизован под дворянскую гостиную с антикварной мебелью, картинами старых мастеров и камином, собранным Александром Рукавишниковым. Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 23:00 https://artrukav.ru/
Карта места...
Вкусно, шикарно и классная горка