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«Рукав» Арт-кафе

Москва, Земляной вал 59, стр. 2

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Проект скульптора Александра Рукавишникова. На одной площадке он объединил сразу несколько форматов: кафе, галерею с выставкой собственных работ и творческую художественную мастерскую. В обстановке первого этажа — антикварные буфеты, кожаные диваны, винтажные хрустальные люстры, рояль, подвесной катер. Второй этаж галерея с монументальными композициями и скульптурными портретами вдоль стен. Центральным элементов всего кафе стала горка, по которой можно спуститься со второго этажа. Особого внимания заслуживает отдельный кабинет «Пульхерия Ивановна». Интерьер зала стилизован под дворянскую гостиную с антикварной мебелью, картинами старых мастеров и камином, собранным Александром Рукавишниковым. Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 23:00 https://artrukav.ru/
Карта места...

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Комментарии

К
Катарина
25 мая 2024, 22:56

Вкусно, шикарно и классная горка

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Ана
21 апреля 2024, 23:35

Вкусный и необычный ресторан. Красивая подача и комнаты

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