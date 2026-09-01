Большой разговор о цвете власти, палачей и страсти. Пикассо однажды сказал: «Я хотел бы знать лишь одно – что такое цвет». Цвета повсюду, они окружают нас с детства, но мы об этом не задумываемся. Пестрые вывески, сигналы светофора, цвета в природе, дресс-код в приглашении, карта метро, логотипы брендов. На лекции ты поговоришь о том, как человек воспринимает цвет, о секретах художников, красителях и пигментах, о значении цвета в древних культурах и о свойствах цвета. Важную роль отведут красному цвету. На лекции обсудят: – откуда пошёл термин «голубая кровь» и почему не красная; – была ли действительно красная кожа у тех, кого называли «краснокожими» в Северной и Центральной Америке; – по какой причине кардиналы стали носить красные головные уборы; – что значило выражение «надеть пурпур»; – кто первым придумал красные каблуки; – какие бренды включили красный в свои ДНК и маленькое красное платье как альтернативу маленькому чёрному платью; – сказку «Красная шапочка» и постараешься понять, почему она всё-таки красная, что значил её наряд; – дизайнеров, чьё имя ассоциируется с красным. На примере последних коллекций ты убедишься, что красный никогда не выйдет из моды. Лекцию прочитает эксперт моды Екатерина Свирина. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.