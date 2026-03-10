Однажды Ёнхе перестаёт есть мясо. Казалось бы, обычное решение, которое касается только её самой. Но для окружающих отказ от мяса становится чем-то гораздо более страшным — попыткой выйти из привычных правил и перестать быть такой, какой её хотят видеть. «Вегетарианка» — это не просто история о еде. Это книга о теле, свободе, насилии и границах личности. О том, что происходит с человеком, когда он больше не хочет соответствовать ожиданиям семьи и общества. Об авторе Хан Ган — южнокорейская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Встречи: 3 и 4 октября в 13:00 Стоимость: 1700 руб. — до 20 сентября, после — 2000 руб.