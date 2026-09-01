ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Книжный клуб: «Сомнамбула»

ТРЦ «Европейский», Читай-город, площадь Киевского Вокзала, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Книжный клуб, на котором обсуждают вдумчивую женскую прозу. На этой встрече поговорят о романе Бьянки Питцорно «Сомнамбула». Это новый роман автора бестселлера «Швея с Сардинии» Сочетание любовного романа, приключенческой истории и семейной саги, обилие сюжетных поворотов и очаровательные герои. Фирменный классический стиль автора, уже полюбившийся российским читателям. Сюжет: Богатые горожанки спешат к Офелии Росси, пряча лица под плотными вуалями. Знаменитая прорицательница обещает избавить клиенток от любых проблем, но тщательно скрывает происхождение своего дара. Однажды к ней за помощью приходит обаятельный вдовец — инженер Коррадо Лаудати. Их растущее взаимное притяжение ставит под угрозу безопасность Офелии: вот уже семь лет она скрывается от жестокого мужа-аристократа, готового на всё, чтобы разоблачить беглянку и наказать её за непокорность. Бьянка Питцорно виртуозно воссоздает быт и нравы Сардинии XIX века и напоминает о цене, которую женщинам во все времена приходится платить за независимость. Этот авантюрный роман, покоривший Европу войдёт в историю итальянской литературы. Специальный гость — Андрей Манухин, переводчик с итальянского романов Бьянки Питцорно «Сомнамбула», «Швея с Сардинии», «Интимная жизнь наших предков»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Саша Малой | 18:30
Саша Малой | 18:30

2000₽

Саша Малой | 21:30
Саша Малой | 21:30

2000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Исторические среды. Фамильная история
Исторические среды. Фамильная история

1200₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста