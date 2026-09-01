Знакомо это прекрасное чувство, когда разговор закончился три часа назад, а ты внезапно придумал идеальный ответ? И вот ты уже мысленно переигрываешь диалог: здесь надо было сказать вот это, тут красиво парировать, а в конце эффектно уйти в закат. Так вот. На этот раз можно будет переиграть всё по-настоящему! «Вот так ситуация!» — ролевая игра, в которой ты будешь попадать в разные жизненные ситуации, примерять неожиданные роли, договариваться, убеждать, импровизировать и смотреть, что из этого получится. Как будешь играть? В каждой ситуации участвуют трое. У каждого — своя роль, свои интересы и цель, которой нужно постараться добиться. Остальные на время превращаются в судей: наблюдают за происходящим и решают, кто оказался самым убедительным. А потом меняешься. Так что за вечер каждый успеет побывать по разные стороны переговоров и попробовать несколько стратегий. В финале выберут и наградят главного переговорщика вечера. Но вообще победить здесь можно и иначе: посмеяться, попробовать вести себя совсем не так, как обычно, познакомиться с новыми людьми и наконец-то выдать ту самую гениальную реплику вовремя. 6–10 участников Регистрация в ТГ