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Пешка

Москва, Рождественский бульвар, 10/7с1

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Шахматный клуб и французское бистро. Проект команды People2People («Ровесник», «Дорожка», Skrepka, Nomer, «Летник») и шахматного комьюнити Rep Chess объединяет французскую гастрономию, культуру аперо и насыщенную событийную программу: здесь проходят открытые партии, турниры, тематические вечера и диджей-сеты, а летом работает уютная веранда с шахматными столиками и видом на закат. Кухня построена вокруг современной французской гастрономии: в лаконичном меню — тартар из говядины, риет из утки, бёф бургиньон, гужеры и бриошь-«луковый суп», придуманный как оммаж классическому блюду. Стол дополнят французские вина, классические аперитивы и авторские коктейли, вдохновлённые шахматными дебютами. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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