Чайная церемония
Чайная Процесс, 7-я Советская улица, 18/21
Начало:
Завершение:
2150₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Встреча-погружение в медитативную атмосферу китайской чайной церемонии, где за пинчей и разговорами о традициях ты легко пополнишь круг общения и прокачаешь софт-скиллы. В программе: — Пинча («пробование» чая) Сделаем несколько проливов одного чая, чтобы ощутить, как от заварки к заварке раскрываются новые оттенки вкуса и аромата. Это медитативный процесс, который помогает замедлиться и отпустить дневную суету. — Рассказ о китайских традициях В формате живой беседы поделимся китайскими традициями и секретами правильного заваривания. — Знакомство и общение Чай создаст атмосферу, в которой легко завязать искренний разговор и встретить близких по духу людей.
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