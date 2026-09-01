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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Чаепитие в частной картинной галерее

проспект Римского-Корсакова, 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Встреча для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми, уютно провести время и послушать истории о картинах за чашкой чая. Представь: вокруг картины, о которых есть что рассказать, рядом чашка чая или кофе, а за столом — люди, с которыми можно познакомиться, поговорить и провести несколько спокойных часов вместе. Что будет? Хозяйка галереи расскажет, как она появилась, с чего началась коллекция и как в ней оказались разные картины. Поговорим об историях их создания, художниках и людях, благодаря которым эти работы сегодня собраны в одном пространстве. А после и во время рассказа будем пить чай и кофе, рассматривать картины, задавать вопросы и разговаривать друг с другом. Для кого это? Для тех, кому интересно заглядывать в необычные места, слушать истории и открывать для себя что-то новое. Для тех, кто любит камерные встречи, красивые пространства и разговоры, которые начинаются с одной, а заканчиваются совершенно другой темой. Внимание: встреча только для девушек!

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