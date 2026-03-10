Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Для аудитории 23-35 лет (возрастные границы не строгие, они нужны для комфорта, чтобы участники примерно представляли, люди какого возраста будут присутствовать на мероприятии). Что тебя ждёт: — Небольшие группы и дружеские матчи. — Тренер по бильярду (всё покажут и расскажут). — Новые знакомства с классными людьми (разговоры здесь начинаются сами собой, особенно после парочки промахов). — Интерактивы для лёгкого общения. Бильярд — это не только про шары и лузы, это про живое общение, смех и новые эмоции. Совместные эмоции создают ощущение единства и быстро ломают лёд между людьми. Билеты разделены по полу. Приобретай билет своей категории. Если есть билеты только одной гендерной группы, это значит, что билеты другой группы выкуплены. Но не расстраивайся. Зайди в этот анонс за день-два до мероприятия. Обычно в это время пару билетов сдают и они снова выходят в продажу.