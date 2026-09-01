Это редкая авторская лекция-исследование о Софье Андреевне Толстой и её фотографиях. Более тысячи снимков, частная жизнь Ясной Поляны, неизвестная Софья Андреевна и Лев Толстой таким, каким его могла увидеть только жена. Мы знаем сотни фотографий Льва Толстого. Но совсем иначе выглядят снимки, когда знаешь, кем они сделаны, когда и при каких обстоятельствах. Софья Андреевна Толстая оставила более тысячи фотографий. В её объектив попадал не только великий писатель, но и обычная жизнь Ясной Поляны: дети, внуки, гости, прогулки, поездки, семейные встречи и повседневные сцены, которые посторонний фотограф просто не мог увидеть. Но говорить будут не только о фотографии. На лекции поговорят: — почему Софья Андреевна занялась фотографией и что именно снимала; — каким Лев Толстой был в её объективе; — что её фотографии рассказывают о частной жизни Ясной Поляны; — как 18-летняя Софья Берс стала графиней Толстой; — как она постепенно взяла в свои руки хозяйственные и семейные дела; — почему сама начала писать; — что происходило в её отношениях с Сергеем Танеевым и почему ревновал Толстой; — какую роль она сыграла в сохранении вещей, документов и памяти о Ясной Поляне. И, что самое главное, попробуют увидеть саму Софью Андреевну, а не только женщину рядом с великим писателем.