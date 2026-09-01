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Видеосалон. Spike Jonze

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Усатые копы в клипе Beastie Boys, собака гуляет по Нью-Йорку в наушниках, Кристофер Уокен танцует в клипе Fatboy Slim… Если ты помнишь эти кадры — ты помнишь золотую эру MTV. Запускают новый экспериментальный формат — «Видеосалон». Вместе с Ренатом Газизовым («Тёмная комната») погрузишься в эпоху, когда клипы были главным искусством планеты, а снимали их будущие гении большого кино. Первый герой — Спайк Джонз, подаривший шедевры для Beastie Boys, Daft Punk, Bjork, Chemical Brothers и Fatboy Slim, а позже снявший фильм «Она» («Оскар» за лучший сценарий) и культовый «Быть Джоном Малковичем». *меню уточняется В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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