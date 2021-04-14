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Дизайн завод (ex. Флакон)

Москва, Большая Новодмитровская, 36

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Современное городское пространство, расположенное на территории бывшего Хрустального завода. Здесь объединены люди и проекты креативной, гастрономической, модной и событийной индустрии. Дизайн завод — один из самых узнаваемых проектов столицы и первых «ревитализированных» промышленных зон. Был включён в список 14 проектов, изменивших облик Москвы к лучшему за предшествовавшие 20 лет. Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00 https://design-zavod.ru/
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Комментарии

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Ирина
14 января 2025, 16:35

Обожаю это место. Недалеко живу, тут очень приятно проводить время, особенно летними вечерами

А
Аноним
24 февраля 2024, 00:35

Классное пространство, где каждый найдёт для себя что то по вкусу, летом здесь особенная атмосфера 🙌

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Никита
22 октября 2023, 18:22

Атмосферное место

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Екатерина
5 октября 2023, 20:09

Сколько лет этому месту, а оно всё также с успехом функционирует! И выставки, и магазины, и локации для фото!)

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Ангелина Прохорова
16 октября 2022, 01:29

Потрясное место и супер вечеринка в к-рор стиле. Спасибо ребятам за все!

П№
Пользователь №108651
22 августа 2022, 01:28

очень комфортное и мотивирующее пространство, советую 💗

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Ананьин Артём
28 мая 2022, 23:13

Обожаю

А
Аноним
3 октября 2021, 13:09

Больше всего в сердце залипло чб кафе

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Екатерина
18 сентября 2021, 21:57

Очень клёвое место! Приятно погулять, посмотреть на людей) Попала на фест неожиданно, очень необычно!

А
Аноним
16 сентября 2021, 03:34

Красивое место для фотографий и прогулки.

П№4
Пользователь № 40861
2 сентября 2021, 17:34

Потрясающее по энергетике место. Хочется возвращаться снова)

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Максим
9 августа 2021, 12:39

Любимое место, много всяких вкусных фудтраков

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Lange Lidiya
1 июня 2021, 02:30

Ой, нет! Здесь не возможно на чем-то остановить выбор. Это просто одна большая творческая жила, которая питает и подпитывается. За вдохновением сюда! А если с фотоаппаратом, то на целый день.

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Никита Чернов
24 мая 2021, 12:16

Будете во «Флаконе», обязательно зайдите в «Коворкафе». Здесь можно не только выпить кофе, но и полистать книжки, которые рекомендует дизайн-бюро Горбунова. Еще здесь можно увидеть тот самый плакат с амурским тигром.

А
Аноним
8 марта 2021, 18:15

Работает ли фотобудка на данный момент?

А
Аноним
18 сентября 2020, 23:40

ВСе классно

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