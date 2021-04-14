Предстоящие события в этом месте
Главное отраслевое событие осени, которое объединит производителей, музыкантов, педагогов и представителей власти на одной площадке. Что тебя ждёт: · Выставка более 40 российских производителей музы...
Комментарии
Классное пространство, где каждый найдёт для себя что то по вкусу, летом здесь особенная атмосфера 🙌
Атмосферное место
Сколько лет этому месту, а оно всё также с успехом функционирует! И выставки, и магазины, и локации для фото!)
Потрясное место и супер вечеринка в к-рор стиле. Спасибо ребятам за все!
очень комфортное и мотивирующее пространство, советую 💗
Обожаю
Больше всего в сердце залипло чб кафе
Очень клёвое место! Приятно погулять, посмотреть на людей) Попала на фест неожиданно, очень необычно!
Красивое место для фотографий и прогулки.
Потрясающее по энергетике место. Хочется возвращаться снова)
Любимое место, много всяких вкусных фудтраков
Ой, нет! Здесь не возможно на чем-то остановить выбор. Это просто одна большая творческая жила, которая питает и подпитывается. За вдохновением сюда! А если с фотоаппаратом, то на целый день.
Будете во «Флаконе», обязательно зайдите в «Коворкафе». Здесь можно не только выпить кофе, но и полистать книжки, которые рекомендует дизайн-бюро Горбунова. Еще здесь можно увидеть тот самый плакат с амурским тигром.
Работает ли фотобудка на данный момент?
ВСе классно
Обожаю это место. Недалеко живу, тут очень приятно проводить время, особенно летними вечерами