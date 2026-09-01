Бокал игристого, музыка, шахматные доски, новые лица за столом и лёгкое ощущение, что ты попал в маленький интеллектуальный клуб на один вечер. Шахматная вечеринка — формат для тех, кто хочет поиграть, пообщаться, познакомиться и просто оказаться в атмосфере людей, которым интересно больше, чем просто «посидеть где-нибудь вечером». Как всё будет проходить: 1. В начале вечера рассадят гостей парами за шахматные доски 2. У каждой пары будет обозначено время на знакомство: кто ты, чем занимаешься и почему выбрал шахматы как вариант досуга 3. А чтобы разговор не начинался с неловкого «ну что, играем?» — на столах будут карточки с вопросами для знакомства 4. Ты играешь партию, общаешься, а через 10 минут происходит смена партнёров Самое интересное: партия не начинается заново. Новый участник садится за уже готовую позицию и продолжает игру с того места, где она остановилась. После нескольких раундов начнётся свободная часть вечера. — Можно будет продолжить играть с тем, с кем захотелось — Можно сыграть с шахматными часами — Можно общаться, пить коктейли, танцевать, фотографироваться или просто быть внутри этой красивой атмосферы Уровень игры — любой В участие включён приветственный бокал игристого.