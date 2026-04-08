https://supermetall.com/ Культурно-деловой комплекс на территории НИИ Чермет им. Бардина в Басманном районе. «Суперметалл» — деловое пространство, в котором можно арендовать или купить офис. Общая площадь трех корпусов «Цех», «Лаб» и «Гараж» — 17 тысяч кв. метров. Часть офисов уже занята дизайн-студиями, диджитал-агентствами и другими представителями креативных индустрий. В НИИ «Чермет» сталинский ампир перекликается с минимализмом. Фасад главного здания является памятником архитектуры — характерную для того времени облицовку восстановили. Оборудование демонтировали, обновили стеклоблоки и полностью воссоздали по архивным эскизам массивные дубовые двери.
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