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Спец. показ «Донни Дарко» в реставрации и обсуждение

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм выходит не только с оригинальным звуком, но и в режиссёрской версии, позволяющей лучше понять многослойный сюжет, сочетающий молодёжную драму, сюрреалистическую фантастику и мрачную комедию. После показа Дмитрий Соколов, кинокритик и главный редактор хоррор-медиа RussoRosso, раскроет смысловые пласты картины, прояснит её концептуальные нюансы и покажет, в чём кроется историческая уникальность проекта Ричарда Келли. Уже четверть века «Донни Дарко» будоражит поколения фанатов, предлагающих всё новые и новые интерпретации, но чем глубже погружаешься в эту кроличью нору тревожных фантазий, тем больше возникает свежих трактовок. В этот день мы попробуем исследовать их вместе. По случаю 25-летия с момента выхода на экраны фильм перевыпускается в 4К-реставрации, созданной в 2017-м под контролем режиссёра. Сеансы в Пионере пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

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