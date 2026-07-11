Stigmata
Пироговская набережная, 5/2
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от 3000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Этой осенью питерская металкор сцена вновь содрогнётся — Stigmata отыграет большой сольный концерт в клубе «Аврора». Группа представит насыщенную программу — всё, за что ты любишь Stigmata: хиты, под которые не раз пели хором, любимые треки с особым настроением, пара новинок и, конечно же, проверенные временем композиции, которые ты годами просишь сыграть вживую. Будут мутить сёрклпит, мошпит с полной отдачей и стейдждайвинг для самых отчаянных. Будет слэм и тот самый метал, который не нуждается в фильтрах. 19:00 - открытие дверей / 20:00 - начало концерта
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