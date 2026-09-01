Евродэнс, хэппи-хардкор, шум кассетной плёнки и знакомые мелодии 90-х. Космический супергерой, пионер киберпанка и ретро-гейминга Капитан Джефф — легенда 90-х со звуком будущего: олдскул-техно, евродэнс и футуристичный поп Здесь отматают кассету и телепортируются в эпоху ви-эйч-эс и кислотных синтезаторов. Captain Jeff Диджей Idol Nico Vertigo Dahahot Varya Polsha