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Старая магнитола

Место Зангези, Гончарная улица, 7/4с1

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от 800₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Евродэнс, хэппи-хардкор, шум кассетной плёнки и знакомые мелодии 90-х. Космический супергерой, пионер киберпанка и ретро-гейминга Капитан Джефф — легенда 90-х со звуком будущего: олдскул-техно, евродэнс и футуристичный поп Здесь отматают кассету и телепортируются в эпоху ви-эйч-эс и кислотных синтезаторов. Captain Jeff Диджей Idol Nico Vertigo Dahahot Varya Polsha

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