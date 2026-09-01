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Кинопросмотр с психологом «Век Адалин»

уточняй у организатора

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2100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

За оболочкой красивой романтической истории скрывается глубокая правда о травме, страхе уязвимости и цене эмоционального выживания. Фильм затрагивает темы любви и бессмертия, привязанности и свободы. После совместного просмотра, поделятся впечатлениями о фильме. В безопасной атмосфере обсудят всё что взволновало и вызвало неоднозначные впечатления. Поговорят о том, что оказалось важным, какой отклик события фильма вызвали в душе, и чем хочется поделиться. Организатор: Александра Кибрик Психолог, эмоционально образный терапевт, расстановщик. • пространство на Кирочной В программе: 18.30-19.00 — сбор гостей 19.00-20.45 — просмотр фильма 21.00-22.30 — обсуждение Тебя ждёт: Просмотр фильма Чай с печеньем Психологический разбор и обсуждение. Всего 12 мест Стоимость участия при оплате до 19 сентября: 2100 — за одного 3700 — за двоих 4800 — за троих Запись в ТГ

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