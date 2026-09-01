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Хемингуэй – писатель, который преодолел «потерянное поколение»: от «Фиесты» к «Старику и морю»

Pizza Si, проспект Мира, 77к1

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Литературная лекция о по-настоящему великом американском писателе, смелом до безумия авантюристе-интеллектуале, любимце женщин, искателе сильных ощущений и новых впечатлений. Ты узнаешь: – о жизни Эрнеста Хемингуэя «на пределе»; – кто назвал «потерянное поколение» потерянным и что об этом думал сам Хэм; – о его увлечении корридой, рыбалкой и охотой; – о хемингуэевском «принципе айсберга»; – что такое код-герой и с кем на самом деле боролся пожилой Сантьяго в «Старике и море». Ты сможешь: – не просто послушать, а поучаствовать в лекции; – получить книгу Хемингуэя в результате небольшого розыгрыша в конце мероприятия. P.S. Произведения Хемингуэя читать не обязательно ;) Лектор: Иловайский Игорь – аспирант филфака РУДН, литературовед, автор литературного канала о Камю. При покупке билета тебе на выбор будут предложены любой салат или паста из меню, которые уже входят в стоимость билета. Вопросы и запись в ТГ.

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