Депрессия: короткий метр со всего света
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 870₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Депрессия может выглядеть по-разному — и не всегда заметна со стороны. В этой подборке режиссёры из разных стран рассказывают о переживании депрессии, потере сил, одиночестве и попытках снова почувствовать связь с жизнью. Жанр: короткий метр. На языке оригинала с русскими субтитрами.
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