Необычные похороны в Европе
Гороховая улица, 31
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
На лекции узнаешь о необычных похоронных практиках в истории и современных реалиях европейских стран. Разговор пройдёт между работником морга, культурологом Александрой Мельцис и учёным, кандидатом исторических наук Ксенией Родионовой.
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