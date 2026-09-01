На лекции поговорят о профессии плакальщицы, о жанре причитаний, о современном состоянии традиции оплакивания на свадьбах и похоронах. Ты послушаешь авторские и архивные экспедиционные материалы. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.