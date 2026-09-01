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  1. Санкт-Петербург
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Плач и оплакивание

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции поговорят о профессии плакальщицы, о жанре причитаний, о современном состоянии традиции оплакивания на свадьбах и похоронах. Ты послушаешь авторские и архивные экспедиционные материалы. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.

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