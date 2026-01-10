Эпоха Шерлока Холмса: роскошь и хаос викторианского стиля
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Какой была старая добрая викторианская Англия, на фоне которой разворачивались истории о легендарном сыщике? На лекции поговорят о том, как «уютная наполненность» интерьера и продуманная упорядоченность пространства стали важной частью мировоззрения эпохи политического расцвета колониальной Британской империи. Ты обсудишь, как рациональность и стремление к комфорту создали особую атмосферу — ту самую «упорядоченность хаоса», которая, по сути, и стала почвой для расцвета дедуктивного метода. Лектор: Мария Яковлева — кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.
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