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Эпоха Шерлока Холмса: роскошь и хаос викторианского стиля

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Какой была старая добрая викторианская Англия, на фоне которой разворачивались истории о легендарном сыщике? На лекции поговорят о том, как «уютная наполненность» интерьера и продуманная упорядоченность пространства стали важной частью мировоззрения эпохи политического расцвета колониальной Британской империи. Ты обсудишь, как рациональность и стремление к комфорту создали особую атмосферу — ту самую «упорядоченность хаоса», которая, по сути, и стала почвой для расцвета дедуктивного метода. Лектор: Мария Яковлева — кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.

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