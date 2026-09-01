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В главных ролях – кабачок...

Eggsellent, Несвижский переулок, 2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Не знаешь, куда девать кабачки? Думаешь, передарить коллеге, соседу или другу? Есть идея лучше! На мастер-классе тебе раскроют секреты, как обращаться с цукини тремя совершенно разными способами: замариновать, засолить и обжарить в оладьи. Сможешь собрать эффектный финал — цукини-бенедикт с яйцом пашот. В программе: – Игристое и теория: как из одного цукини получить три разных вкуса – Цукини-вермишель в лимонном маринаде – Треугольники с вишневым маринадом — баланс сладкого и кислого – Хрустящие оладьи из цукини на сковороде – Финал: цукини-бенедикт с яйцом пашот А после мастер-класса ты заберёшь с собой: – маринованные цукини-треугольники с вишней – цукини-вермишель в лимонном маринаде – электронную памятку с рецептами и формулами

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