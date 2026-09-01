Встреча, посвящённая тайнам маленького города Твин Пикс. Тема: «Чудесное и странное»: изучаем мифологию «Твин Пикс» (Wonderful and Strange»: Exploring the Mythology of Twin Peaks) Поговоришь о странных символах и истории, которая объединяет поколения. Обсудишь феномен сериала, и узнаешь новые факты. Рекомендуемый уровень: В1-В2+ Модератор встречи: Анастасия Уколова — преподаватель английского языка, филолог и исследователь культуры англоязычных стран