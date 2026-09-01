Англоязычный разговорный клуб
Гончарная улица, 26к1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Про событие
Встреча, посвящённая тайнам маленького города Твин Пикс. Тема: «Чудесное и странное»: изучаем мифологию «Твин Пикс» (Wonderful and Strange»: Exploring the Mythology of Twin Peaks) Поговоришь о странных символах и истории, которая объединяет поколения. Обсудишь феномен сериала, и узнаешь новые факты. Рекомендуемый уровень: В1-В2+ Модератор встречи: Анастасия Уколова — преподаватель английского языка, филолог и исследователь культуры англоязычных стран
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