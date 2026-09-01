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Список очень важных дел

Айки терраса, Аптекарская наб., 18 (Коворкинг Авеню PAGE, 8 этаж)

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка петербургского художника Данила Дэге. В экспозицию войдут живописные и графические работы, посвящённые документации бесцельного времяпрепровождения и попытке пересмотреть систему приоритетов. «Список очень важных дел» — размышление о ценности действий, которые не производят измеримого результата. Героями работ художника становятся портреты домашних питомцев и людей в момент неспешного проживания времени наедине с собой. Проект Данила Дэге исследует противоречие между стремлением упорядочить жизнь и её естественной непредсказуемостью. Список как инструмент контроля сталкивается с опытом, который невозможно классифицировать. Выставка предлагает задуматься о том, что действительно заслуживает нашего внимания и допускает мысль, что самые важные дела — это те, которые современная культура привыкла считать необязательными. Вместо противопоставления отдыха и труда выставка обращает внимание на процессы, не требующие результата, но формирующие человеческий опыт. Вход свободный в часы работы «Айки терраса» Режим работы: ВС-ЧТ: 10:00-22:30 ПТ-СБ: 10:00-23:00

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