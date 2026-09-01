Что общего у варенья, русской литературы и культуры гостеприимства? На встрече с Константином Васиным поговоришь о том, как привычное домашнее лакомство стало частью русского культурного кода, а затем сам сваришь яблочное варенье с мятой. В традиционном русском укладе варенье было не только способом сохранить урожай, но и частью культуры ведения дома. Умение сварить хорошее варенье считалось признаком хозяйственности, а рецепты и секреты приготовления нередко передавались по женской линии из поколения в поколение. Вазочка с вареньем рядом с самоваром стала устойчивой деталью русского чаепития, а угостить им гостя означало проявить заботу и радушие. Варенье вошло и в художественную картину русского мира. У Пушкина, Толстого, Тургенева и Чехова чаепитие, домашние заготовки и сам процесс варки помогают создавать атмосферу усадебного быта, семейных ритуалов и размеренной жизни. Поговоришь о том, как повседневная вещь становится художественной деталью и какие культурные смыслы за ней стоят. Обратишься и к региональным традициям: в северных районах особенно ценили варенье из лесных ягод, а в средней полосе и Поволжье — из садовых плодов. Важен был и сезон: удачный урожай и вовремя сваренное варенье воспринимались как часть домашнего благополучия. Во время встречи Константин расскажет о культурном коде русского варенья и приготовит яблочное варенье с мятой, раскрывая тонкости его приготовления. А готовым вареньем все гости смогут угоститься за традиционным русским чаепитием. Ведущий — Константин Васин, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 15:30 — сбор гостей, 16:00 — начало мероприятия.