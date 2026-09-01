На мастер-классе ты сможешь создать авторский аксессуар из натурального шелка. Тебе расскажут все секреты работы с тканью и специальными красками, а готовый платок станет идеальным трендовым украшением для сумки или дополнит причёску. Размер твоего будущего авторского аксессуара: 40х40 см.