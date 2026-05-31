Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитативное занятие - валяние шерстью расслабляет. Отмена и перенос записи возможны не позднее чем за 24 часа до начала мастер-класса и только на мастер-классы в будни в 13:30. В день мероприятия запись не отменяется и не переносится.
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