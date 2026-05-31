Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитативное занятие - валяние шерстью расслабляет. Отмена и перенос записи возможны не позднее чем за 24 часа до начала мастер-класса и только на мастер-классы в будни в 13:30. В день мероприятия запись не отменяется и не переносится.