Авторский формат прогулок по Москве: здесь ты не только пытаешься разглядеть историю, но и знакомишься с локальными бизнесами, местными жителями и, конечно, идёшь за самыми вкусными булками с кофе! Вместе с куратором маршрута Александрой ты разберёшь, как уживаются модерн, советские дома и старые усадьбы, найдёшь льва Кекушева на крыше, обсудишь странный храм с папским именем и заглянешь в кафе «Перезвон» при храме. Место встречи — у станции метро «Третьяковская». Оттуда начинается маршрут продолжительностью около 2 часов. По дороге ты будешь останавливаться и разбирать разные штуки: советские мозаики и то, зачем их вообще делали; застройку 1920-х — как быстро собирали новый город после революции; странные типовые дома вроде «бовешек»; особняки и детали, которые легко пропустить. Ты пройдёшься по Пятницкой, поговоришь о том, как она менялась со временем, и заглянешь к храму священномученика Климента, папы Римского. Ты будешь обращать внимание на мелочи — старые двери, стеклоблоки, лепнину, следы разных эпох — и на людей, которые строили и сохраняли объекты культурного наследия. Маршрут завершится в кофейне «Перезвон» при храме, где ты сможешь выдохнуть, поделиться впечатлениями и продолжить общение с другими участниками в формате френдинга — с печатными карточками, мини-викториной по услышанному и заполнением «чемоданчиков».