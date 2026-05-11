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Сумерки. Сага. Новый опыт

База «Мир Маяков»

Начало:

Завершение:

33000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Хоа-хоа-хоа…Туманная Ладога, холодная вода и несколько дней в мире культовой саги «Сумерки». Здесь вампиры будут встречаться с оборотнями, Вольтури внезапно приедут с проверкой, а обычная прогулка по пляжу может превратиться в охоту. Все участники разделятся на два клана и на несколько дней станут загадочными вампирами и ловкими оборотнями. Будешь соревноваться в сумеречной лапте, защищать свою территорию, проходить испытания и выяснять, кто здесь сильнее. А ещё перевоплотишься в любимых персонажей, соберёшь максимально кринжовые образы и попробуешь прожить эту историю так, будто за окном действительно Форкс. Ночами будешь смотреть «Сумерки», разбирать самые легендарные сцены, играть и, конечно, выяснять главный вопрос этой осени: Эдвард или Джейкоб? Трансфер: будет автобус до места площадки и обратно в город. Время выезда — в 17:00 от ст.м. Ладожская. Вернёшься в город — в 14:00 на место отправки. Питание: Завтрак, Обед, ужин — меню, разработанное шеф-поваром базы отдыха. Также будут учитываться все особенности по питанию.

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