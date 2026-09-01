Ты устал просто фотографировать и решил начать создавать искусство? Хочешь увидеть привычные места Москвы под совершенно новым углом? Мечтаешь о снимках, которые цепляют и рассказывают историю? Приходи на мастер-класс, научись видеть мир через призму прекрасного. Маршрут: 1. Начнём с мини-лекции о фотографии в ресторанчике на Малой Бронной – познакомимся с работами таких мастеров как Арнольд Ньюман, Эдвард Вестон, Александр Родченко, Франко Фонтана. У каждого из них мы выявим приёмы, благодаря которым фотографии выглядят выразительно. Обсудим предстоящий маршрут с историко-культурной точки зрения. Важно отметить, что во время прогулки мы сосредотачиваем внимание именно на визуальных качествах объектов, а не на исторической составляющей. 2. После мини-лекции отправимся в сторону памятника Александру Блоку, увидим дом, где поэт проживал со своей женой во время поездки в Москву. 3. Сфотографируем дом Алексея Толстого и особняк Рябушинского (музей-квартира Максима Горького). В случае неблагоприятной погоды можно зайти внутрь, познакомиться с жемчужиной московского модерна и сделать снимки интерьеров. 4. Движемся в сторону фонтана-памятника Пушкину и Гончаровой, делаем снимки. 5. Маршрут завершается в дворике Храма Феодора Студита, где сейчас проходит выставка мозаики студии “Ярославна” (школа мозаики отца Дмитрия Котова) под названием “Птицы луга духовного”. Там же подводим итоги и делимся впечатлениями и самыми яркими кадрами. Темы: Тебе расскажут о ключевых фигурах фотоискусства ХХ века: Александр Родченко, Эдвард Вестон, Арнольд Ньюман, Франко Фонтана, покажу их работы. Участники выявят приёмы художественной выразительности, которыми пользовались эти мастера для создания шедевров. Интересные факты и детали: Фотопрогулка – это духовная практика. Это то, что помогает очень простыми средствами переключить мозг с постоянной мыслемешалки на тишину. И именно из этой тишины рождаются шедевры. Организационные детали: Стоит позаботиться о комфортной одежде для прогулки, учитывающей погодные условия. Лучше иметь с собой зонт и дождевик. В случае дождя возможно посещение особняка Рябушинского (вход оплачивается дополнительно в размере 500 рублей). Если вы хотите пообедать в ресторанчике во время лекции, на это понадобятся дополнительные средства помимо оплаты за мастер-класс. Место встречи: Начало экскурсии Малая Бронная улица. Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты.