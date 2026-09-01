Один из самых напряжённых фильмов о стремлении стать лучшим. Молодой барабанщик поступает в престижную музыкальную консерваторию и мечтает стать великим музыкантом. Но его преподаватель верит в очень простой принцип: настоящего мастерства можно добиться только через давление, страх и постоянное преодоление собственных границ. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.