Красный октябрь
Комментарии
Жаль, что в ближайшем будущем здесь все изменится… где вы еще, сидя на железной кровати и при свечах, вкушая вино сможете через открытое витражное окно неспешно наблюдать за проплывающими по Москве-реке корабликами…А концерты на крыше, а Крым… Аленку не жалко…их полно в Москве…сделали замечательный вход через красивый мостик со стороны Музеона…
Много разных барчиков и рестиков. Рекомендую сходить, т.к здесь многое снесут и построят ЖК. Пространство тут поменяется. Успеете посетить это место до того как оно изменится ;)
Люблю это место, потому что только тут может быть максимально пафосный ресторан граничащий с магазином Алёнки и арт магазинами. Классное место чтобы пофоткаться и заглянуть в потаённый уголок
Интересный Арт-кластер, особенно нравится, конечно, магазин алёнки. Там очень вкусные милкшейки да и все остальное
Были на экскурсии, отличный вид с крыши