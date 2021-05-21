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Красный октябрь

Москва, Берсеневская набережная, д. 6

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Арт-кластер с новой концепцией столичного образа жизни. БЦ «Красный Октябрь» располагается в зданиях одноименной бывшей шоколадной фабрики. «Красный Октябрь» объединяет в себе территорию стрелки Болотного острова площадью пять гектар и ограничен Москва-рекой и Водоотводным каналом. Связь острова с городскими улицами осуществляется через Патриарший мост, который является пешеходным. Пеший путь от станции метро «Кропоткинская» проходит именно по нему и занимает не более 7 минут. Сайт: https://redok.ru/
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Комментарии

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Natalya
30 мая 2025, 20:48

Были на экскурсии, отличный вид с крыши

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Andrey
23 марта 2025, 12:14

Жаль, что в ближайшем будущем здесь все изменится… где вы еще, сидя на железной кровати и при свечах, вкушая вино сможете через открытое витражное окно неспешно наблюдать за проплывающими по Москве-реке корабликами…А концерты на крыше, а Крым… Аленку не жалко…их полно в Москве…сделали замечательный вход через красивый мостик со стороны Музеона…

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Глеб
19 января 2025, 22:28

Много разных барчиков и рестиков. Рекомендую сходить, т.к здесь многое снесут и построят ЖК. Пространство тут поменяется. Успеете посетить это место до того как оно изменится ;)

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Bulochka
30 июня 2021, 16:31

Люблю это место, потому что только тут может быть максимально пафосный ресторан граничащий с магазином Алёнки и арт магазинами. Классное место чтобы пофоткаться и заглянуть в потаённый уголок

И
Илья
20 мая 2021, 19:40

Интересный Арт-кластер, особенно нравится, конечно, магазин алёнки. Там очень вкусные милкшейки да и все остальное

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