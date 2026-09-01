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Презентация книги «Я есть жир»

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Литейный просп., 57

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Презентация книги «Я есть жир» Татьяны Столяр — журналистки, писательницы, председателя книжного клуба «Триггер», сценаристки, арт-коллекционера и соосновательницы проекта «Антиглянец». Татьяна расскажет о своём пути: многолетняя борьба с лишним весом превратилась для неё в междисциплинарный проект, объединивший литературу и современное искусство: «Я есть жир» — это и эссе, и автофикшн, и картины, созданные художниками Антоном и Алексеем Яковлевыми. Книга задаёт главный вопрос иначе: не «как похудеть?», а «что если жир — это не то, что нужно победить, а то, что нужно услышать?» На встрече поговоришь о пути автора, о соединении литературы и современного искусства, о работе с личным опытом и о том, как тело становится языком высказывания. Татьяна ответит на вопросы гостей, а также подпишет желающим свою книгу. Модератор встречи: Максим Мамлыга, книжный обозреватель журнала «Правила жизни», главный редактор медиа «БИЛЛИ».

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