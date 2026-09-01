Чай, книги, утки: три шага к идеальному вечеру. Ты познакомишься с тремя видами китайского чая. Попробуешь чай, узнаешь от мастеров о способах заваривания и о культуре китайского чаепития, а потом перейдёшь к чтению, знакомствам и разговорам о книгах — продолжишь пить чай уже во время самого флоу. После: прогулка по Таврическому саду, где будешь кормить уток (если повезёт с погодой)