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Книжный флоу с китайской чайной церемонией

Art of Tea, улица Чайковского, 56

Начало:

Завершение:

1690₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Чай, книги, утки: три шага к идеальному вечеру. Ты познакомишься с тремя видами китайского чая. Попробуешь чай, узнаешь от мастеров о способах заваривания и о культуре китайского чаепития, а потом перейдёшь к чтению, знакомствам и разговорам о книгах — продолжишь пить чай уже во время самого флоу. После: прогулка по Таврическому саду, где будешь кормить уток (если повезёт с погодой)

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