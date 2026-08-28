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Всё меняется (Omnia Mutantur)

Фонд Ruarts
Трубниковский переулок, 6

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Натальи Менякиной. Наталья обращается к феномену трансформации как к фундаментальному состоянию современного существования. Выставка стремится сделать видимыми переходы, обычно протекающие в бессознательном: от идеализации к зависимости, от распада идентичности к ее новому рождению. Личное и коллективное, телесное и ментальное, природное и технологическое находятся в непрекращающемся обмене форм и значений. В работах художницы ручной труд и цифровые технологии соединяются в многослойные, почти барочные структуры, где орнамент соседствует с биологической мутацией, а образ постоянно ускользает от окончательной фиксации. Повторяющиеся мотивы – глаза, органы, гибридные существа, растения, орнаменты – множатся в отражающих поверхностях. Визуальная избыточность является важным атрибутом художественной практики Менякиной, а зеркала в экспозиции усиливают этот эффект, напоминая о необходимости непрерывного диалога с собственной внутренней формой. Практика Натальи Менякиной созвучна актуальным художественным процессам последних лет, в том числе оптике Венецианской биеннале, где особое внимание уделяется гибридным формам, переосмыслению канонических образов, пересечению рукотворного и цифрового, а также возвращению тактильности в эпоху виртуального изображения. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00 Понедельник – выходной

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