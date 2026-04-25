Удовольствия с повинной: наши странные радости

Может быть, ты смотришь асмр-видео, где ручки с идеальным маникюром ломают розочки из мыла. Возможно, в твоём шкафу есть костюм аниме-персонажа или огромная подборка эротических романов. Есть шанс, что ты каждый день вытягиваешь карту таро или руну в качестве предсказания. Главное: ты стопудов делаешь что-то, что: а) доставляет тебе удовольствие, б) не особо хочется афишировать.
Потому что кто-то же обязательно начнёт лезть со всеми этими «а в чём прикол?», «и не жалко тебе денег?», «ну я такого не понимаю». Вот ещё, оправдываться за маленькие жизненные радости! И мы в Кавре убеждены, что именно они — ключ к нашему сердцу.
Вспомни ощущение, когда нашёл единомышленника, и вы такие: «даааааааааа, мокрый бетон пахнет офигенно!». Искра, буря, безумие. Потому что понимание и принятие в таких вещах — это про доверие и уют. Плюс, делать вместе то, что «большинство не поймёт» — особый кайф, замешанный на общем секрете.
Мы не призываем тебя сходу открываться перед другими людьми, но, возможно, стоит чуть эмоциональнее и детальнее ? Ну знаешь, не стесняться всех этих «обожаю жуткие трукрайм подкасты» и «балдею от запаха акриловой краски». Кто-то вопросительно поднимет бровь, да. Но близкие по духу — точно оценят!
Кстати, собрали для тебя подборочку «сомнительных» с чьей-то скучной точки зрения мероприятий. Мало ли, другу посоветовать. ;-)
Ну где же ручки?
В карманах, потому что неистово прыгать под «голимую попсу» вроде как несолидно. Но брось, даже если ты суровый металлист — ты знаешь эти песни. А мы никому не расскажем.
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Вобщем, хватай своего сообщника по странностям и бегом совместно развлекаться!
PS редактор писал эту статью в ночи, потому что наслушался подкастов об упырях и всерьёз боялся лечь спать. А какие странности есть у тебя?