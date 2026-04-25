  1. Блог

Удовольствия с повинной: наши странные радости

Ищем близких по духу без ущерба для нервной системы.

Что будет в статье:

  1. - Ну где же ручки?
  2. - Давай бояться вместе
  3. - Это что за покемон?
  4. - Вселенная всё видит
  5. - Не «испанский стыд», а увлекательное шоу
  6. - Это трогательно

Может быть, ты смотришь асмр-видео, где ручки с идеальным маникюром ломают розочки из мыла. Возможно, в твоём шкафу есть костюм аниме-персонажа или огромная подборка эротических романов. Есть шанс, что ты каждый день вытягиваешь карту таро или руну в качестве предсказания. Главное: ты стопудов делаешь что-то, что: а) доставляет тебе удовольствие, б) не особо хочется афишировать.

Потому что кто-то же обязательно начнёт лезть со всеми этими «а в чём прикол?», «и не жалко тебе денег?», «ну я такого не понимаю». Вот ещё, оправдываться за маленькие жизненные радости! И мы в Кавре убеждены, что именно они — ключ к нашему сердцу.

Вспомни ощущение, когда нашёл единомышленника, и вы такие: «даааааааааа, мокрый бетон пахнет офигенно!». Искра, буря, безумие. Потому что понимание и принятие в таких вещах — это про доверие и уют. Плюс, делать вместе то, что «большинство не поймёт» — особый кайф, замешанный на общем секрете.

Мы не призываем тебя сходу открываться перед другими людьми, но, возможно, стоит чуть эмоциональнее и детальнее ? Ну знаешь, не стесняться всех этих «обожаю жуткие трукрайм подкасты» и «балдею от запаха акриловой краски». Кто-то вопросительно поднимет бровь, да. Но близкие по духу — точно оценят!

Кстати, собрали для тебя подборочку «сомнительных» с чьей-то скучной точки зрения мероприятий. Мало ли, другу посоветовать. ;-) 

Ну где же ручки?

В карманах, потому что неистово прыгать под «голимую попсу» вроде как несолидно. Но брось, даже если ты суровый металлист — ты знаешь эти песни. А мы никому не расскажем.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Дикий Дикий Движ
Дикий Дикий Движ

А ты чо такой дикий?! Приходи на движ, чтобы перебеситься со всеми. Врубят афро...

Свобода Концерт Холл

400₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все ...

Center Club, улица Бориса Ельцина, 3

2200₽

Вечно молодой
Вечно молодой

Дискотека девяностых и нулевых. Солнышко и Ручки, Знаешь ли ты и А у реки, Фаин...

Свобода Концерт Холл

от 600₽

В гостях у бабушки диджей BabToma
В гостях у бабушки диджей BabToma

Тут такое дело… Бабушка позвала в гости, но сказала: «Сюрприз будет». Говорит, ч...

Свобода Концерт Холл

от 400₽

Нижний Новгород

Обратно, в 2007 (Back to 2007)
Обратно, в 2007 (Back to 2007)

Та самая ночь, когда счастье было простым. — бит, пробирающий до мурашек — бас внутри — любимые треки до утра — стробоскопы — друзья рядом, кричащие: «Ооооп, Давай!!!Давай!!» — пл...

Cargo Cult

800₽

Краснодар

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда мы прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голов...

Порт 219

2400₽

Красноярск

Ночь Леди Гаги
Ночь Леди Гаги

Мать монстров захватывает Эрмитаж. Она научила не бояться быть странными. Она перепридумала поп-музыку, моду и само понятие шоу. Леди Гага – это не просто певица, это явление. П...

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

от 1000₽

Кемерово

«Назад в Будущее». Вечеринка в стиле 00-х
«Назад в Будущее». Вечеринка в стиле 00-х

Представь, что ты снова попал в нулевые… Эпоху, когда ты был моложе, слушал музыку с кнопочного телефона и танцевал до утра под треки, которые все знали наизусть. В эту ночь тебе ...

Эфир

1000₽

Давай бояться вместе

Итак, ты любитель душераздирающих историй в духе «маньяк съел три частных сектора» и «пришельцы-альпинисты охотятся на Эвересте». 100% понимания, 0% осуждения. Страх в контролируемых условиях доставляет нашей психике удовольствие и приятно бодрит. А спокойный ночной сон наверняка переоценён.

Москва

по подписке
Кинопоказ «Молчание ягнят»
Кинопоказ «Молчание ягнят»

Фильм, который действует не через громкие сцены, а через напряжение, нарастающее почти незаметно. Молчание ягнят – психологический поединок между молодой сотрудницей ФБР и заключённым маньяком-канниба...

«Демоническое» в изобразительном искусстве Средневековья
«Демоническое» в изобразительном искусстве Средневековья

На встрече Книжного клуба участники обсудят знаменитые образы демонов, создаваем...

Новая Третьяковка

Бесплатно

по подписке
Спецпоказ «Шурале» с разбором фильма
Спецпоказ «Шурале» с разбором фильма

Премьерный спецпоказ мистической драмы «Шурале» — режиссёрского дебюта актрисы Алины Насибуллиной («Хрусталь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Надо снимать фильмы о любви»). После...

Лекция в бункере: жертвы в подвале
Лекция в бункере: жертвы в подвале

Уникальная атмосферная лекция Алёны Ленковской в сталинском бункере на глубине 6...

Бункер-42, 5-й Котельнический переулок, 11

от 1500₽

Когда жили драконы и единороги?
Когда жили драконы и единороги?

Человеческая фантазия безгранична, но она редко строит образы откровенно на пуст...

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

от 1000₽

НЕгиблые места. Магия и наука болот
НЕгиблые места. Магия и наука болот

Боишься засосёт? Зря! Хватит верить страшилкам про огра на болоте. На лекции ра...

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

от 1000₽

Санкт-Петербург

по подписке
Легенды Мистического Петербурга
Легенды Мистического Петербурга

Путешествие по городу, где каждый уголок скрывает свои тайны и секреты. Ты узнаешь много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга и позволяют почувствовать его неповторимую а...

по подписке
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

Стать хранителем самых сокровенных тайн Петербурга... Это иммерсивная экскурсия по Васильевскому острову. Тебе предстоит отправиться на поиски отрубленной головы Марии Гамильтон и выполнить квест, по...

Мистика Петербурга с посещением Ротонды
Мистика Петербурга с посещением Ротонды

Петербург всегда жил между светом фасадов и тенью легенд: здесь каждое окно и ар...

до
Невский проспект, 68А

1390₽

Леденящие кровь истории: знаменитые серийные убийцы
Леденящие кровь истории: знаменитые серийные убийцы

Одни вышивают крестиком, другие сажают цветочки... А кто-то методично убивает. П...

Пространство Artista + Ceramista

2200₽

по подписке
Кинопоказ «Шурале»
Кинопоказ «Шурале»

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apéro — время лёгкого аперитива в ки...

Охота на йети: как возникла криптозоология и зачем мы ищем невозможное
Охота на йети: как возникла криптозоология и зачем мы ищем невозможное

Йети, Лохнесское чудовище и Чупакабра — криптиды, давно ставшие героями фильмов,...

ArtHall, Сытнинская улица, 14, цокольный этаж

от 2000₽

Новосибирск

Очень страшные истории
Очень страшные истории

Что ждёт тебя зябким вечером, когда тени становятся длиннее, а в углах клуба «Ночь» шевелятся воспоминания? Призраки из детства или монстры из взрослой жизни? В этот мир тьмы тебя...

Центр культуры и отдыха «Победа»

от 1500₽

Красноярск

Эзотеризм и мистицизм в эпоху Ренессанса
Эзотеризм и мистицизм в эпоху Ренессанса

Поговоришь о том, как мистические учения меняли европейскую мысль. Поймёшь, какие учения вдохновляли Джордано Бруно и других великих гуманистов. Поговоришь об Агриппе Неттесгеймско...

«Квартира академика», улица Академгородок, 66

Бесплатно

Это что за покемон?

Мы живём в счастливое время, когда уже не надо доказывать, что мультики и настолки могут быть вообще не для детей. Правда, косплей и яркий фандомный мерч почему-то до сих порой вызывают вопросы. Неистово протестуем!

Москва

по подписке
ДнД кампания «Дом с привидениями»
ДнД кампания «Дом с привидениями»

Охотники и охотницы, вниманию представлен самый странный и загадочно-безумный ДнД-квест. Подробности на месте. Всё верх дном, пол движется по потолку, а вокруг одна мистика и подмигивающие картины. ...

Большая Ночь Фанатов (Big Fandom Night)
Большая Ночь Фанатов (Big Fandom Night)

Новый уровень ночных мультифандомных мероприятий в Москве. Тебя ждут: — Клуб на...

Pravda

от 1000₽

Лук
Лук

Арт-маркет — это формат мероприятия, развившийся из формата Artist Alley (аллеи ...

Амбер Плаза, Краснопролетарская улица, 36

от 150₽

по подписке
Котёл «Ностальгия»
Котёл «Ностальгия»

Комфортная гик-вечеринка. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр, фильмов, книг, манги и косплея. К-поп, конкурсы, розыгрыши с призами, вкуснейший бар, классная компания и уютный д...

по подписке
ДЕДфест
ДЕДфест

Фестиваль ретро-гик культуры и косплея. Тебя приглашают в увлекательное погружение в гик-мир 90х, 00х и 2010х годов, где олдфаги уронят ностальгическую слезу радости, а юное поколение откроет для себ...

Санкт-Петербург

Хоккайдо
Хоккайдо

Готов к цветению сакуры? В Японии, на острове Хоккайдо, сакура распускается в а...

c
по
Мутокукай, набережная Обводного канала, 134-136-138Б

от 900₽

по подписке
Оки Оки
Оки Оки

Уютный арт-маркет, где царит особая, тёплая атмосфера и чувствуется лёгкий, изящный колорит китайской эстетики. Это будет место, где можно будет не просто показать и предложить свои работы, поделитьс...

М.Ани.Фест
М.Ани.Фест

Яркое событие в мире косплея, которое запомнится своим размахом. В рамках фестив...

ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42а

от 2300₽

Тридевятое
Тридевятое

Фестиваль современных проектов по русской сказке и культуре. Для тебя приготови...

ТРК «Питер Радуга», проспект Космонавтов, 14

от 0₽

Екатеринбург

Красноярск

Суперкон 2026
Суперкон 2026

Мир кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов, аниме и технологий ...

МВДЦ Сибирь, улица Авиаторов, 19

от 2200₽

Встреча сообщества КрасКомиксКульт
Встреча сообщества КрасКомиксКульт

КрасКомиксКульт — красноярское микро-издательство и сообщество авторов. Они выпу...

Музейный центр «Площадь Мира»

Бесплатно

Вселенная всё видит

Наверняка кто-то спрашивал: «ты что, правда в это веришь?». И как вот им объяснить, что дело не только и не столько в вере. Дело в ощущении чего-то бОльшего, невидимой опоре, поиске новых точек контроля и спокойствия. И вообще, жить эту жизнь с магией и домовыми — гораздо веселее.

Москва

Мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем
Мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем

Здесь переплелись мистика и история, городские предания и будоражащие воображени...

до
Уточняй у организатора

от 699₽

Раскрытие женской природы. Основы храмового танца мандала
Раскрытие женской природы. Основы храмового танца мандала

Танец Мандала — это практика в которой сочетается красота, гармония, изящество и...

центр «Шамбала», Марксистская улица, 9

6500₽

по подписке
Культурная история Таро: карты в искусстве и литературе
Культурная история Таро: карты в искусстве и литературе

Происхождение, мифы, колоды, Таро в творчестве известных писателей и художников… Культурный феномен карт будешь обсуждать на арт-ужине с литературоведом. Нет такого человека, кто не слышал бы про кар...

Трансформационная игра «Лила — Царица Драконов»
Трансформационная игра «Лила — Царица Драконов»

Трансформационная игра, благодаря которой можно исследовать свои глубинные психо...

Садовая-Кудринская улица, 32Ас9

3000₽

по подписке
Психологическая игра «Сокровища Морского Царя»
Психологическая игра «Сокровища Морского Царя»

Отправься в волшебное путешествие по своему подсознанию. Эта очень красивая трансформационная игра работает с тенью. А там, как известно, энергия, драйв и прорыв. Более того, игра очень интерактивная,...

Санкт-Петербург

Трансформационная игра «Лила»
Трансформационная игра «Лила»

Путешествие к себе через древнюю игру самопознания. Тебя ждёт погружение, котор...

до
Явь

1900₽

Иммерсивный винный мистический вечер «Тайны Васильевского острова»
Иммерсивный винный мистический вечер «Тайны Васильевского острова»

Бутик-отель «Марко Поло» на Васильевском острове — одно из самых мистических мес...

до
Марко Поло, 12-я линия Васильевского острова, 27

2000₽

Екатеринбург

Лила — трансформационная игра
Лила — трансформационная игра

Для решения каких-угодно задач или проблем есть два пути: сознание и подсознание. Если с помощью логики она (задача) пока не решена или ты застрял(а) в каком-то моменте, то почему ...

Встречи

3500₽

Кемерово

Мастер-класс по рисованию картин-аффирмаций
Мастер-класс по рисованию картин-аффирмаций

Акрил, текстуры, мягкие линии и слова, которые важны именно тебе. Ты создашь свою картину, отражающую внутреннее состояние и намерение. Вечер пройдет в сопровождении вина и лёгки...

Сыроварня

3000₽

Не «испанский стыд», а увлекательное шоу

Чем закончится ссора старушки и дворника? Куда дети тащат четыре покрышки? Как именно Кирилл с четвёртого будет признаваться в любви Оксане? Если чужие личные истории вызывают жгучее любопытство, а не желание скромно отойти в сторону — тебе сюда.

Москва

по подписке
Секс в СССР
Секс в СССР

Увлекательное, деликатное, чувственное путешествие по интимным историям Москвы от раскрепощённости 20-х до советского аскетизма более позднего периода. Помнишь, как весь мир узнал, что «в СССР секса ...

Сказки для взрослых
Сказки для взрослых

На спектакле зрители впервые получат уникальный шанс увидеть «изнанку» сказок: к...

Театр «МОДЕРН»

от 3000₽

по подписке
Я иду искать
Я иду искать

Спектакль по стихам современных российских поэтов — живая поэтическая материя, соединившая в себе произведения современных авторов. Здесь есть и тонкие ироники (М. Чевега, А. Родионов), и пронзительны...

Дикие истории
Дикие истории

Это спектакль, где смеёшься и вздрагиваешь одновременно, а потом остаёшься наеди...

Арт-платформа

от 500₽

по подписке
Арт-ужин: «История Адюльтера»
Арт-ужин: «История Адюльтера»

Исторический взгляд на измены, полигамию и контроль чужой сексуальности. Будем разбираться в адюльтерах от каменного века до XIX века. На лекции будут обсуждаться: — Существовало ли понятие «измены»...

Я не Йоко Оно
Я не Йоко Оно

Наргиса Абдуллаева в кросс-жанровом спектакле говорит про абьюз, мышление миллио...

Театр.doc

от 1500₽

Из жизни ***нутых
Из жизни ***нутых

Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные...

Театр.doc

от 2300₽

по подписке
Одноместная канава
Одноместная канава

Трагикомедия про острую необходимость немножко полежать в канаве. Виктор Груз лёг в канаву у дороги. Просто лёг — и лежит. Почему? Когда вылезет? Что его туда загнало? Ответы ищут все вокруг: невест...

Санкт-Петербург

Темнота
Темнота

Психоделическая картина нашего времени. Спектакль-вызов. Шестидесятилетний Паве...

Театр «Семьянюки», улица Чайковского, 26

от 900₽

по подписке
Сайлент Хилл
Сайлент Хилл

«В моих беспокойных снах я вижу этот город. Сайлент Хилл...». Спектакль по культовой компьютерной игре «Сайлент Хилл 2». Джеймс получает загадочное письмо. На конверте имя «Мэри» — имя его жены. Но ...

Церковь Пресвятого Макчикена
Церковь Пресвятого Макчикена

Спектакль о подростках для всех, постановка-воспоминание о молодости, которая пр...

Театр Поколений

от 1500₽

Под одной крышей
Под одной крышей

Эта история о людях, объединённых общим пространством, их взаимоотношениях, конф...

TEATR 101

1299₽

Билли Миллиган
Билли Миллиган

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...

Театральная площадка «Скороход»

от 2700₽

Только между нами
Только между нами

Только между нами — шоу для женщин и мужчин с «не хрупким эго». Только между нам...

Сплетни бар by Anna Asti

от 2000₽

по подписке
Скандалы в искусстве: провокация, манипуляции, шумихи
Скандалы в искусстве: провокация, манипуляции, шумихи

Скандалы, интриги, расследования имеют место и в мире искусства. И как подобает миру искусства, скандалы, происходящие в его поле, обладают особой пикантностью. За бокалом вина узнаешь о самых ярких а...

Интимная жизнь в Средние века: целибат, гражданский брак и продажная любовь
Интимная жизнь в Средние века: целибат, гражданский брак и продажная любовь

Благодаря массовой культуре — причём не только кино и телевидению, но и литерату...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1500₽

Екатеринбург

по подписке
Дурацкие штуковины
Дурацкие штуковины

Финальный показ лаборатории театра предмета и кукол «Дурацкие штуковины» на сцене бара «Самоцвет». Это будет тот самый вечер, когда привычные вещи перестают быть просто вещами, а зрители начинают ве...

по подписке
Серёжа очень тупой
Серёжа очень тупой

Безумно смешная, абсурдная, умная комедия о вечном. Если ты хочешь не только от души посмеяться, но и заглянуть в бездну бытия — этот спектакль для тебя. Программисту Сергею доставляют посылку трое к...

Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение

Сцены непростой супружеской жизни в постановке режиссера Дмитрия Касимова. Ист...

Самоцвет

от 1000₽

Одной ногой здесь, другой там
Одной ногой здесь, другой там

Это спектакль о жизни, которая продолжается, когда главные решения уже не прогов...

Центр Современной Драматургии

1800₽

Зулейха открывает глаза
Зулейха открывает глаза

Раскулачивание. Смерть мужа. Бесконечный этап в Сибирь. Моноспектакль Татьяны Са...

Центр Современной Драматургии

1500₽

Казань

Иммерсивный Сабантуй
Иммерсивный Сабантуй

У тебя есть возможность погрузиться в мир национального колорита и страстей. Ока...

Театр Даниила Миронова

от 2000₽

Город Грехов: Дело Элизабет Блэквуд
Город Грехов: Дело Элизабет Блэквуд

Это не просто спектакль. Это дело, которое поручили тебе. Новая авторская игра с...

Театр Даниила Миронова

2000₽

Новосибирск

Зойкина квартира
Зойкина квартира

Швейный цех Зойки превращается в интерьеры дома свиданий. В порыве страсти и пот...

до
Первый театр

от 800₽

Поженимся, давай?
Поженимся, давай?

В новой комедии всё идёт не по сценарию. На сцене тебя ждут знакомые ведущие, ст...

до
Первый театр

от 700₽

Кукольный спектакль «Похороните меня за плинтусом»
Кукольный спектакль «Похороните меня за плинтусом»

Спектакль о сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой семьи, о чувстве вин...

улица Ленина, 22

от 700₽

Раздражение
Раздражение

Ты наверняка знаком с тем чувством недовольства, которое перерастает в ярость. К...

Красный факел

от 1800₽

Нижний Новгород

На грани
На грани

Со всей ответственностью махнёшь в эпоху трактиров, казенных лавок, буфетчиков и...

до
Заповедные Кварталы

1700₽

Свидетели квартала
Свидетели квартала

Детективный аудиоспекткаль в Трехсвятском квартале. Однажды в тихом квартале на...

c
по
Заповедные Кварталы

2500₽

Дела сердечные
Дела сердечные

Любую историю можно рассказать по-разному. Чтобы поведать о том, как жил город б...

c
по
Заповедные Кварталы

1100₽

Ростов-на-Дону

Дома поговорим
Дома поговорим

Что кроется под этой фразой? Ведь каждый найдёт в этом выражении что-то своё. К...

Арт-пространство Underground, улица Баумана, 2/12

800₽

Мой блистательный развод
Мой блистательный развод

Ироничная исповедь одинокой женщины. Как выжить после развода? «Легко, идя по ж...

Человек в кубе

от 1300₽

Краснодар

Предложение
Предложение

Чехов… Чайка… Три сестры… Стоп! Стоп! Стоп! Всё это уже видели — может что-нибудь новенькое? Антон Павлович ведь был хорош и в комедиях. Посмеёшься над взаимоотношениями между му...

Театр Veritas

от 750₽

Красноярск

Сказка панельных домов
Сказка панельных домов

Это авторская история о путешествии современных молодых людей в мир философской рок-поэзии культовой группы 80-х, где каждая композиция — отдельная вселенная. По сюжету, парень и ...

до
Красноярский Театр Пушкина, проспект Мира, 73

от 2200₽

Это трогательно

В 99% описаний мастер-классов всегда есть эта слабохарактерная приписка «украсит интерьер или станет отличным подарком». Как будто у любого дела всегда должна быть рациональная цель. Мы первыми скажем прямо: трогать глину, нитки и сухоцветы — это само по себе прикольное дело, фиг с ним с результатом.

Москва

Простой мастер-класс по созданию неоновой вывески
Простой мастер-класс по созданию неоновой вывески

Мастер-класс и двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и паяльника, во время...

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Свой неон, улица Бахрушина, 1с1

4500₽

по подписке
Знакомство с мастерской и печать открыток
Знакомство с мастерской и печать открыток

Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай заранее, что написать! ...

по подписке
Мастер-класс по шитью для начинающих
Мастер-класс по шитью для начинающих

Короткий мастер-класс на котором ты сможешь познакомиться со швейной машиной, попрактиковаться в выполнении некоторых швов и сшить небольшое первое изделие. В апреле на мастер-классы можно записатьс...

Вышиваем бисером на одежде
Вышиваем бисером на одежде

На мастер-классе по вышивке бисером ты сможешь превратить обычную одежду в нечто...

Дом Липы

4500₽

по подписке
Вазы из мозаики
Вазы из мозаики

Хочешь создать неповторимую вазу, которая станет жемчужиной твоего интерьера? Тогда этот мастер-класс для тебя! Здесь ты сможешь вручную создать уникальную вазу, которая станет интересной деталью твое...

Вязаная сумка с цветком
Вязаная сумка с цветком

На мастер-классе будут вязать самую весеннюю сумку: лёгкая сетка и объёмный цвет...

Дом Липы

4500₽

Санкт-Петербург

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)

Создашь украшения мягким металлом — оловом при помощи паяльника. Ты можешь сдел...

до
Art Studio 8, улица Константина Заслонова, 2

от 7000₽

по подписке
Киноглина
Киноглина

Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой любимый фильм. Первые полчаса мастер расскажет, как из обычного куска глины родится твоя уникальная вещица — будь то к...

Роспись сумки-шоппера
Роспись сумки-шоппера

3 часа погружения в мир творчества, расслабления и общения в тёплой, дружелюбной...

АртЖив, улица Чайковского, 2/7Б

1500₽

по подписке
Съедобные субтропики: экскурсия по Ботсаду
Съедобные субтропики: экскурсия по Ботсаду

Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с увлекательным рассказом о «съедобных» экспонатах и дегустационной коробочкой, которую...

Букет для начинающих
Букет для начинающих

Мастер-класс для тех, кто всю жизнь хотел попробовать себя в качестве флориста, ...

Terra School

6000₽

Екатеринбург

Казань

Мастер-класс по приготовлению чак-чака
Мастер-класс по приготовлению чак-чака

Мастер-класс, на котором ты сделаешь вкуснейшее национальное татарское блюдо. Тебя ждёт: — Кулинарный мастер-класс по приготовлению чак-чака — Иммерсивная экскурсия, на которой ты...

Тайны Сююмбике, Кремлёвская улица, 11

990₽

Красноярск

Глинотерапия с психологом
Глинотерапия с психологом

В керамике любое изделие люди создают из комочка глины, постепенно и медленно придавая ему форму, вылепливая его итоговый образец. И это очень похоже на человеческую жизнь: глобаль...

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Вобщем, хватай своего сообщника по странностям и бегом совместно развлекаться!

PS редактор писал эту статью в ночи, потому что наслушался подкастов об упырях и всерьёз боялся лечь спать. А какие странности есть у тебя?

Что есть в статье:

  1. Ну где же ручки?
  2. Давай бояться вместе
  3. Это что за покемон?
  4. Вселенная всё видит
  5. Не «испанский стыд», а увлекательное шоу
  6. Это трогательно

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