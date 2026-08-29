Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с увлекательным рассказом о «съедобных» экспонатах и дегустационной коробочкой, которую ты унесёшь домой. Проводник — Ирина Нужина, гид, который умеет рассказывать так, что начинаешь любить каждый листок. Познакомишься с растениями и узнаешь, какой вкус скрывается за их причудливыми формами. Поговоришь о ванили и кофе, о карамболе и молочном яблоке, об ананасе и какао — растениях, которые когда-то пересекли океан, чтобы поселиться в Новом Свете. Узнаешь, почему батат и картофель вовсе не родственники и почему жаботикаба распускает ягоды прямо на стволе. Место встречи: ул. Профессора Попова, д. 2. (метро Петроградская). Вход с наб. р. Карповки временно закрыт