Хоккайдо
Мутокукай, набережная Обводного канала, 134-136-138Б
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1800₽
Возраст 0+
Игры
Фестивали
Про событие
Готов к цветению сакуры? В Японии, на острове Хоккайдо, сакура распускается в апреле. На фестивале тебя ждут: — Специальные интерактивы и акции, посвящённые секретной тематике. — Косплей-дефиле. — Кафе служанок с Азиатскими угощениями. —Яркая ярмарка с товарами любимых авторов. Если ты любишь культуру Азии, атмосферные фестивали и хочешь провести выходные не как обычно — тебе точно сюда. Больше подробностей: https://vk.com/hokkaido_spb Билеты на входе. 900р — один день, 180р — два дня.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи