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Хоккайдо

Мутокукай, набережная Обводного канала, 134-136-138Б

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Завершение:

от 900₽ до 1800₽
Возраст 0+
Игры
Фестивали

Про событие

Готов к цветению сакуры? В Японии, на острове Хоккайдо, сакура распускается в апреле. На фестивале тебя ждут: — Специальные интерактивы и акции, посвящённые секретной тематике. — Косплей-дефиле. — Кафе служанок с Азиатскими угощениями. —Яркая ярмарка с товарами любимых авторов. Если ты любишь культуру Азии, атмосферные фестивали и хочешь провести выходные не как обычно — тебе точно сюда. Больше подробностей: https://vk.com/hokkaido_spb Билеты на входе. 900р — один день, 180р — два дня.

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