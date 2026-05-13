Это авторская история о путешествии современных молодых людей в мир философской рок-поэзии культовой группы 80-х, где каждая композиция — отдельная вселенная. По сюжету, парень и девушка идут навстречу друг другу, но никак не могут встретиться. Герои мечутся, ликуют, страдают и вновь влюбляются в жизнь. Увлечённые духовными поисками, стремлением понять смысл жизни, свободу творчества и внутреннее достоинство человека, они путешествуют сквозь песенные образы дома без дверей, бесконечных электричек, стены из леса, брезентового поля, вечного апреля, странной сказки…, сталкиваясь с субкультурами разных эпох. И, во многом благодаря этим встречам, проходят путь становления личности, эволюцию формирования ценностных ориентиров, где духовность возвышается над внешним миром вещей, раскрываются глубинные смыслы человеческого бытия. В бесконечных мечтах о долгожданной встрече они, наконец, находят самих себя, обретают непоколебимую веру в свой путь и безграничную внутреннюю свободу.