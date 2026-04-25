На мастер-классе по вышивке бисером ты сможешь превратить обычную одежду в нечто особенное. На встрече тебе покажут простые техники вышивки бисером и помогут аккуратно перенести рисунок на ткань. Даже если ты никогда раньше не вышивала — всё получится, мастера будут рядом и подскажут. Что важно: — Одежду нужно принести с собой (подойдёт любая: футболка, рубашка, джинсовка, худи — всё, что хочется украсить). — Макет для вышивки можно выбрать любой. Все материалы для работы будут на месте — тебе нужно только принести вещь и хорошее настроение для творчества. Ты будешь вышивать, общаться и наблюдать, как обычная одежда постепенно становится уникальной. Продолжительность — около 4 часов.