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Вечеринки
Про событие
Проекту исполняется год. Почти 52 понедельника танцев, встреч и смеха. И в эту субботу организатор хочет сказать спасибо — музыкой, движением и теплом. В программе: танцы всю ночь напролёт под музыку диджеи и танцоры, к которым присоединится Lea, а также будет танцевальный баттл. Вход свободный.
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