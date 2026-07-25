Проекту исполняется год. Почти 52 понедельника танцев, встреч и смеха. И в эту субботу организатор хочет сказать спасибо — музыкой, движением и теплом. В программе: танцы всю ночь напролёт под музыку диджеи и танцоры, к которым присоединится Lea, а также будет танцевальный баттл. Вход свободный.