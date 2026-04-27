Для решения каких-угодно задач или проблем есть два пути: сознание и подсознание. Если с помощью логики она (задача) пока не решена или ты застрял(а) в каком-то моменте, то почему бы не посмотреть на неё с другой стороны или изнутри. Лила — не пилюля от всех бед. Лила — инструмент для работы с бессознательным. Она позволяет увидеть твои привычные жизненные маршруты со стороны и переосмыслить. Запрос в игре может быть любой, все, что ты хочешь изменить или улучшить. А можно без запроса. Случайности не случайный, если пришёл без запроса, может быть это и есть твой жизненный маршрут и тут разберешься, что с ним делать Ведущая: Виолетта Семенихина, психолог.