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Лила — трансформационная игра

Встречи
Тургенева 22, под. 3, каб. 10

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Для решения каких-угодно задач или проблем есть два пути: сознание и подсознание. Если с помощью логики она (задача) пока не решена или ты застрял(а) в каком-то моменте, то почему бы не посмотреть на неё с другой стороны или изнутри. Лила — не пилюля от всех бед. Лила — инструмент для работы с бессознательным. Она позволяет увидеть твои привычные жизненные маршруты со стороны и переосмыслить. Запрос в игре может быть любой, все, что ты хочешь изменить или улучшить. А можно без запроса. Случайности не случайный, если пришёл без запроса, может быть это и есть твой жизненный маршрут и тут разберешься, что с ним делать Ведущая: Виолетта Семенихина, психолог.

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