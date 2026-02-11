Бутик-отель «Марко Поло» на Васильевском острове — одно из самых мистических мест города, где время замирает, а легенды оживают. Что тебя ждёт в этот незабываемый вечер? • Полное погружение: Окунись в мистику Васильевского острова, где каждый уголок хранит свои секреты. • Винное наслаждение: Открой для себя новые грани вкуса, дегустируя изысканные вина, которые дополнят атмосферу таинственности. • Стань частью захватывающей истории, раскрыв одну из самых глубоких тайн Петербурга. • Театральное действо: Профессиональная игра актёров в уникальных интерьерах «Марко Поло» создаст по-настоящему магическую и мистическую обстановку.