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Лекция в бункере: жертвы в подвале

Бункер-42, 5-й Котельнический переулок, 11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

Уникальная атмосферная лекция Алёны Ленковской в сталинском бункере на глубине 65 метров. В аутентичном бункере времён холодной войны Алёна прочитает лекцию о том, как не стать жертвой преступника. О чём лекция? Почему одни становятся жертвами преступлений и даже маньяков, а другие — нет? Есть ли реальные способы обезопасить себя и близких? И что говорит закон о необходимой обороне, когда защита превращается в преступление? На этой лекции тебя ждут темы: — психологический портрет жертвы: какие модели поведения привлекают преступников; — практические шаги по повышению личной безопасности; — закон о необходимой обороне: что можно, что нельзя, и как не сесть за защиту своей жизни; — реальные кейсы и работающие алгоритмы действий в опасных ситуациях. Это не страшилки, а инструменты для жизни. Для тех, кто предпочитает уверенность страху, а действия — панике. Твоя безопасность — в твоих руках. Начни с правильных знаний. Кто рассказывает? Алёна Ленковская. Уголовный юрист и юридический психолог, научный редактор издательства «Эксмо». Автор телеграм-канала «Психолог в законе», популяризатор права и психологии. Что за площадка? «Бункер-42» — это фортификационное сооружение заглублённого типа, расположенное в самом центре Москвы. Проектирование сооружения началось в ходе появления в США нового вида оружия массового поражения — атомной бомбы. Информация: Внимание! Просьба не опаздывать, вход в бункер осуществляется группами, самостоятельное передвижение по площадке запрещено.

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